UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Мелітополі загарбники почали другу хвилю "націоналізації" житла, - мер

Фото: міський голова Мелітополя Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

В тимчасово окупованому Мелітополі росіяни розпочали другу хвилю "націоналізації" житла.

Про це повідомляє міський голова Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

За його словами, перша хвиля відбувалась два місяці назад, тоді загарбники влаштовували рейди, виявляючи порожні квартири.

"Друга хвиля: зараз. Вішають на двері об’яви "объект имеет признак бесхозяйности". Або ставлять коректором мітки на вічка дверей, перевіряють, чи живе хто вдома", - йдеться в повідомленні.

Також росіяни забирають житло за несплату комунальних послуг у ворожі каси.

Нагадаємо, що в Мелітополі російські окупанти показали "привітання" від ліквідованого російського пропагандиста Владлена Татарського на Великдень.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь