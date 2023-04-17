ua ru
Пн, 17 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Сіють паніку. РФ встановила екран зі зверненням "воскреслого" Татарського в Мелітополі

Новость на русском →
Мелітополь, Понеділок 17 квітня 2023 14:24
Сіють паніку. РФ встановила екран зі зверненням "воскреслого" Татарського в Мелітополі Фото: РФ встановила екран зі зверненням "воскреслого" Татарського в Мелітополі (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

Щоб посіяти паніку, російські окупанти в Мелітополі Запорізької області показали "привітання" від ліквідованого російського пропагандиста Владлена Татарського на Великдень. Для цього вони встановили великий екран на центральній площі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера міста Івана Федорова.

"Ворог всіляко намагається посилити паніку та пропаганду. Наприклад, останніми днями на центральній площі Мелітополя стоїть великий екран, на якому транслюють виступи Татарського", - розповів він.

Як додав мер міста, на відео Татарський розповідає, про те, що "ми всі помремо" та "повинні готуватись до цього".

За словами Федорова, цей "виступ" яскравий приклад пропаганди, який несуть загарбники на тимчасово окуповані території.

"Але ми не опускаємо руки та інформуємо мешканців та розповідаємо об'єктивну інформацію", - додав він.

Вбивство Татарського

У неділю, 2 квітня, в російському Санкт-Петербурзі стався вибух в одному з кафе. Згодом стало відомо, що внаслідок вибуху загинув російський пропагандист Владлен Татарський. Нібито вибухівку до закладу пронесла дівчина, вона подарувала її пропагандисту під виглядом статуетки.

Кафе, в якому підірвали роспропагандиста Владлена Татарського, знаходиться за 1,5 км від квартири глави Кремля Володимира Путіна. Їм керував колишній зять засновника ПВК "Вагнера" Євгена Пригожина.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та персональні дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Запорожская область
NEWS
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
Ні роботи, ні навчання без військкомату: у ТЦК пояснили, кому потрібний військовий квиток
DAILY
Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Чужі серед своїх. Що відбувається в ОПЗЖ після заборони партії та держзради Медведчука