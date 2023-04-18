В Мелитополе захватчики начали вторую волну "национализации" жилья, - мэр
Во временно оккупированном Мелитополе россияне начали вторую волну "национализации" жилья.
Об этом сообщает мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .
По его словам, первая волна проходила два месяца назад, тогда захватчики устраивали рейды, обнаруживая пустые квартиры.
"Вторая волна: сейчас. Вешают на дверь объявления "объект имеет признак бесхозяйности". Или ставят корректором метки на ячейки двери, проверяют, живет ли кто дома", - говорится в сообщении.
Также россияне забирают жилье за неуплату коммунальных услуг во вражеские кассы.
Напомним, что в Мелитополе российские кафиры показали "поздравления" от ликвидированного российского пропагандиста Владлена Татарского на Пасху.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .