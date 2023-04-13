ua ru
Чт, 13 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Мелітополі знову пролунали вибухи, а також чути звуки стрілянини

Новость на русском →
Мелітополь, Четвер 13 квітня 2023 21:10
У Мелітополі знову пролунали вибухи, а також чути звуки стрілянини Фото: У Мелітополі вдруге пролунали вибухи (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У четвер, 13 квітня, в окупованому Мелітополі (Запорізька область) пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"У Мелітополі знову гучно: вдруге за день", - йдеться у повідомленні.

За його словами, жителі міста зафіксували один вибух.

"Чутно стрільбу у північній частині міста", - додав мер.

Нагадаємо, що у четвер,13 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області пролунав вибух.

Росіяни у Запорізькій області намагаються побудувати систему оборони. Вони риють великі окопи, а також встановлюють "зуби дракона".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Мелітополь Запорожская область Війна в Україні
NEWS
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
Німеччина дозволила Польщі передати винищувачі МіГ-29 Україні, - ЗМІ
DAILY
Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна Турбота про військових чи популізм? Як політики спекулюють на армії та чим це небезпечно