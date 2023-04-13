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В Мелитополе снова раздались взрывы, а также слышны звуки стрельбы

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Мелитополь, Четверг 13 апреля 2023 21:10
В Мелитополе снова раздались взрывы, а также слышны звуки стрельбы Фото: В Мелитополе во второй раз раздались взрывы (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В четверг, 13 апреля, в оккупированном Мелитополе (Запорожская область) раздались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

"В Мелитополе снова громко: второй раз за день", - говорится в сообщении.

По его словам, жители города зафиксировали один взрыв.

"Слышна стрельба в северной части города", - добавил мэр.

Обновлено 22:18

Федоров опубликовал видео, на котором можно услышать звуки выстрелов в оккупированном Мелитополе.

Напомним, что в четверг, 13 апреля, в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области раздался взрыв.

Россияне в Запорожской области пытаются построить систему обороны. Они роют большие окопы, а также устанавливают "зубы дракона".

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