В Мелітополі та районі чути звуки вибухів, - Федоров

"Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною", - заявив Федоров.

За його словами, мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі з них відчули вібрацію.

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, з 8 по 10 вересня росіяни проводять в окупації так звані "вибори". У такий спосіб вони хочуть узаконити свій контроль над українськими територіями.

При цьому брати участь у "голосуванні" дозволяють навіть тим українцям, які не мають російського паспорта.

Постпред України при ООН уже закликав міжнародне співтовариство запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.

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