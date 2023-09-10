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В Мелітополі та районі чути звуки вибухів, - Федоров

Фото: мелітопольський міський голова Іван Федоров  (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В окупованому Мелітопольському районі та в місті чути звуки вибухів. Примітно, що обстріли відбулись останній день так званих "виборів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

"Окупанти Мелітопольщини завершують псевдовибори гучною бавовною", - заявив Федоров.

За його словами, мешканці Мелітополя і навколишніх населених пунктів на півночі та сході міста повідомляють про потужний вибух. Деякі з них відчули вібрацію.

"Вибори" в окупації

Нагадаємо, з 8 по 10 вересня росіяни проводять в окупації так звані "вибори". У такий спосіб вони хочуть узаконити свій контроль над українськими територіями.

При цьому брати участь у "голосуванні" дозволяють навіть тим українцям, які не мають російського паспорта.

Постпред України при ООН уже закликав міжнародне співтовариство запровадити жорсткі санкції проти Росії у відповідь на такі дії.

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МелітопольВійна Росії проти України