У Мелітополі Сили оборони знищили станцію управління військами РФ з окупантами

Удари по Мелітополю

Минулого місяца у тимчасово окупованому Мелітополі спалахнула масштабна пожежа на заводі "Гідромаш". Тоді, за словами очевидців, над містом здійнялися густі клуби диму, які було видно з різних районів. Місцеві також чули вибухи. На місці працювали пожежні бригади.

Раніше у районі заводу "Гідромаш" неодноразово лунали вибухи. Ще на початку 2023 року, за інформацією партизанів, росіяни обладнали склад для зберігання боєприпасів.

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