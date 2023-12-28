В Мелітополі "рятувальники" згоріли у бані. Влаштували "професійне" свято
Так звані "рятувальники" у тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області згоріли в бані. Влаштували святкування "професійного свята".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Мелітополя Івана Федорова.
"Сьогодні вночі у поки що окупованому Мелітополі пекельно гаряче було в одній із бань на мікрорайоні. За інформацією мешканців вона належить місцевому МЧСнику, а відпочивати там полюбляли колаборанти", - розповів він.
За словами Федорова, черговий вечір відпочинку окупанти влаштували вчора під час святкування "всеросійського дня рятувальника".
"Проте не догледіли за технікою безпеки і пересмажилися", - констатував мер міста.
Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на території дитячого центру "Факел" 28 грудня. Він супроводжувався звуками детонації.
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