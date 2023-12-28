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В Мелитополе "спасатели" сгорели в бане. Устроили "профессиональный" праздник

Мелитополь, Четверг 28 декабря 2023 12:47
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В Мелитополе "спасатели" сгорели в бане. Устроили "профессиональный" праздник Фото: в Мелитополе "спасатели" сгорели в бане (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Наталия Гурковская

Так называемые "спасатели" во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области сгорели в бане. Устроили празднование "профессионального праздника".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Мелитополя Ивана Федорова.

"Сегодня ночью в пока оккупированном Мелитополе адски горячо было в одной из бань на микрорайоне. По информации жителей она принадлежит местному МЧСнику, а отдыхать там любили коллаборанты", - рассказал он.

По словам Федорова, очередной вечер отдыха оккупанты устроили вчера во время празднования "всероссийского дня спасателя".

"Однако не присмотрели за техникой безопасности и пережарились", - констатировал мэр города.

Как сообщалось, во временно оккупированом Бердянске Запорожской области произошел масштабный пожар на территории детского центра "Факел" 28 декабря. Он сопровождался звуками детонации.

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