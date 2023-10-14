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В Мелітополі росіяни викрадають жінок та затримують цілі родин за нібито допомогу ЗСУ

Мелітополь, Субота 14 жовтня 2023 17:07
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В Мелітополі росіяни викрадають жінок та затримують цілі родин за нібито допомогу ЗСУ Фото: росіяни викрадають жінок (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

За останні декілька тижнів в окупованому Мелітополі викрали декілька жінок та затримали всю сім'ю. Їх нібито підозрюють в допомозі Збройним силам України.

Про це розповів міський голова Мелітополя Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

За словами Федорова, після успішного знищення бази росіян на території Моторного заводу, було затримано цілу сім'ю лише тому, що напередодні вони на авто проїхали повз бази окупантів.

Крім того, міський глава заявив, що в місті також викрадають жінок.

"Рашисти погрожують, що "судитимуть" всіх мешканців вже за законами РФ. Але зрозуміло, що ні про яке правосуддя на ТОТ чи в ерефії не йдеться", - наголосив він.

Нагадаємо, днями Федоров розповів про життя дітей в окупації. За словами мера, дітлахів змушують співати гімн РФ, а підлітків вчать керувати безпілотниками.

Крім того, раніше ми повідомляли, що в Маріуполь для видачі дітям в початковій школі завезли зошити з портретом та цитатою російського диктатора Володимира Путіна. Крім цього, дітей там змушують писати листи російським окупантам.

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Мелітополь окупанти Війна Росії проти України
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