В Мелитополе россияне похищают женщин и задерживают целые семьи за якобы помощь ВСУ

За последние несколько недель в оккупированном Мелитополе похитили несколько женщин и задержали всю семью. Их якобы подозревают в помощи Вооруженным силам Украины.

Об этом рассказал городской голова Мелитополя Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

По словам Федорова, после успешного уничтожения базы россиян на территории Моторного завода, была задержана целая семья лишь потому, что накануне они на авто проехали мимо базы оккупантов.

Кроме того, городской глава заявил, что в городе также похищают женщин.

"Рашисты угрожают, что будут "судить" всех жителей уже по законам РФ. Но понятно, что ни о каком правосудии на ВОТ или в Ерефии речь не идет", - подчеркнул он.

Напомним, на днях Федоров рассказал о жизни детей в оккупации. По словам мэра, детишек заставляют петь гимн РФ, а подростков учат руководить беспилотниками.

Кроме того, мы сообщали, что в Мариуполь для выдачи детям в начальной школе завезли тетради с портретом и цитатой российского диктатора Владимира Путина. Кроме того, детей там заставляют писать письма российским оккупантам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.