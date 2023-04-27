ua ru
Чт, 27 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Мелітополі пролунав вибух

Новость на русском →
Мелітополь, Четвер 27 квітня 2023 19:45
В Мелітополі пролунав вибух Фото: в Мелітополі пролунав вибух (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 27 квітня, в Мелітополі пролунав одиночний вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова у Telegram.

"Мелітополь, гучно! Вкотре за день", - написав Федоров.

Він повідомив, що жителі північних районів окупованого міста чули одиночний вибух.

Нагадаємо, сьогодні в результаті вибуху в Мелітополі постраждав будинок одного з колаборантів.

Як повідомлялось, вранці 27 квітня, в центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області було чути вибух.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна Росії проти України
NEWS
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків
DAILY
Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Олексій Резніков: Коли настане час розмов про мир, диктувати буде Україна