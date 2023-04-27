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В Мелитополе раздался взрыв

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Мелитополь, Четверг 27 апреля 2023 19:45
В Мелитополе раздался взрыв Фото: в Мелитополе раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Сегодня, 27 апреля, в Мелитополе раздался одиночный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

"Мелитополь, громко! В который раз за день", - написал Федоров.

Он сообщил, что жители северных районов оккупированного города слышали одиночный взрыв.

Напомним, сегодня в результате взрыва в Мелитополе пострадал дом одного из коллаборантов.

Как сообщалось, утром 27 апреля в центре временно оккупированного Мелитополя Запорожской области был слышен взрыв.

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