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В Мелитополе раздался мощный взрыв

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Мелитополь, Воскресенье 04 июня 2023 16:21
В Мелитополе раздался мощный взрыв Фото: в Мелитополе раздался взрыв (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Во временно оккупированном Мелитополе раздался мощный взрыв.

Об этом рассказал мэр города Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram .

"Хлопок продолжается. Мощный взрыв в Мелитополе", - сообщил городской голова.

Он сообщил, что по уточненной информации инцидент произошел на окраине Акимовки, к югу от Мелитополя.

В Мелитополе раздался мощный взрывФото: взрыв вблизи Мелитополя (t.me/ivan_fedorov_melitopol).

Ситуация в Мелитополе

Российские военные почти сразу после полномасштабного вторжения смогли захватить Мелитополь Запорожской области

По состоянию на сегодняшний день в городе продолжается активное развитие партизанского движения. Несмотря на попытки врага охотиться за его членами, в Мелитополе регулярно раздаются взрывы по всему городу.

Напомним, что вчера Федоров сообщал, что в городе прозвучало более пяти взрывов.

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Мелитополь Запорожская область Война России против Украины
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