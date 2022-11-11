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У Мелітополі підірвали колаборанта - "заступника міністра": що про це відомо

Фото: в Мелітополі підірвали колаборанта Андрія Бойка (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Автор: Марія Кучерявець

У тимчасово окупованому Мелітополі підірвали так званого "заступника міністра зі спорту регіону". Вибух пролунав у під'їзді будинку, де проживав колаборант.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в Telegram.

"Гучно та гаряче розпочався ранок для чергового колаборанта в Мелітополі. За попередньою інформацією, вибух пролунав у під'їзді багатоповерхівки, де мешкав очільник спортивної сфери Андрій Бойка. Доля зрадника поки що невідома. Чекаємо на новини від сил спротиву", - написав Федоров.

Тим часом у СтратКомі ЗСУ повідомили, що вибух стався саме у квартирі зрадника.

"За попередньою інформацією в Мелітополі підірвали колаборанта. Вибух стався у квартирі, де проживає Андрій Бойко", - йдеться в повідомленні.

Російські пропагандистські ЗМІ також підтвердили інцидент.

"Вибуховий пристрій було закладено у зливовий стік біля козирка під'їзду будинку, в якому мешкає чиновник", - повідомили росЗМІ.

Там повідомили, що колаборант живий але "трохи контужений". А так звана "поліція" вже погрожує помститися за Бойка.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо про смерть так званого "заступника губернатора Херсонської області" Кирила Стремоусова, який нібито загинув у ДТП.

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МелітопольколаборантВибух