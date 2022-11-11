В Мелитополе подорвали коллаборанта - "замминистра": что об этом известно

"Громко и горячо началось утро для очередного коллаборанта в Мелитополе. По предварительной информации, взрыв прогремел в подъезде многоэтажки, где жил глава спортивной сферы Андрей Бойко. Судьба предателя пока неизвестна. Ждем новостей от сил сопротивления", - написал Федоров.

Тем временем в Страткоме ВСУ сообщили, что взрыв произошел именно в квартире предателя.

"По предварительной информации в Мелитополе взорвали коллаборанта. Взрыв произошел в квартире, где проживает Андрей Бойко", - говорится в сообщении.

Российские пропагандистские СМИ также подтвердили инцидент.

"Взрывное устройство было заложено в ливневый сток возле козырька подъезда дома, в котором проживает чиновник", - сообщили РосСМИ.

Там сообщили, что коллаборант жив, но "слегка контужен". А так называемая "полиция" уже угрожает отомстить за Бойко.

Напомним, недавно стало известно о смерти так называемого "заместителя губернатора Херсонской области" Кирилла Стремоусова, якобы погибшего в ДТП.

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