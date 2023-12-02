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У Мелітополі партизани провели нову спецоперацію: знищили окупантів і техніку

Фото: у Мелітополі партизани провели нову спецоперацію (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Партизани провели спецоперацію в окупованому Мелітополі. Були ліквідовані окупанти та пошкоджена їх техніка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки у Telegram.

Рух опору організував атаку в обідній час 1 грудня на в'їзді до тимчасово окупованого Мелітополя.  Акція помсти ворогам відбулася на проспекті Богдана Хмельницького 115, де окупанти полюбляли зупинятися "на перекур".

"Сили українського спротиву знищили декілька російських окупантів та завдали ураження ворожому паливозаправнику - військова техніка виведена з ладу", - йдеться у повідомленні.

ГУР зазначає, що російсько-окупаційна адміністрація у Мелітополі намагається приховати наслідки атаки, бо боїться кремлівських спецслужб.

скриншот deepstatemap.live

Ситуація у Запорізькій області

Нагадаємо, російські війська окупували території вздовж берега Азовського моря у перші місяці повномасштабного вторгнення. Міста Мелітополь, Бердянськ та Токмак стали головними пунктами росіян.

Варто зазначити, що останнім часом в окупованому Мелітополі почастішали вибухи. Як зазначають місцеві жителі, окупантам стало неспокійно у місті, оскільки ЗСУ мають зброю, яка може дістати до них.

Крім того, ГУР та партизани продовжують проводити на окупованих територіях спецоперації проти російських загарбників. Так, наприкінці листопада мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що партизани влаштували перестрілку з кадирівцями та підірвали їх авто.

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