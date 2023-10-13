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В Мелітополі партизани підірвали потяг, який перевозив росіянам боєприпаси та паливо

Фото: В Мелітополі партизани підірвали потяг, який перевозив росіянам боєприпаси та паливо (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Мелітополі, 13 жовтня, партизани підірвали потяг, який щодня возив терористам паливо та боєприпаси із Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центру національного спротиву".

Потяг було підірвано близько о 07:40. Щодня він возив ворогу із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку - пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна. 

Внаслідок вибуху було також пошкоджено 150 метрів залізниці, а також тепловоз. 

Фото: В Мелітополі партизани підірвали потяг, який перевозив росіянам боєприпаси та паливо (t.me/sprotyv_official)

"Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан. Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому", - пише ЦНС. 

Спротив мелітопольців окупантам

Мелітополь російські терористи окупували ще на початку повномасштабного вторгнення - в березні 2022 року. Зокрема в місті є аеродром, який ворог використовує для власних цілей. 

Партизани активно ведуть боротьбу проти "місцевої влади" та клеять листівки з синьо-жовтими стрічками. Окупанти бояться, тому і намагаються слідкувати за місцевими та боротися з ними за допомогою арештів та переслідування.

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