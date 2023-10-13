ua en ru
Пт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Мелітополі партизани підірвали потяг, який перевозив росіянам боєприпаси та паливо

П'ятниця 13 жовтня 2023 14:25
UA EN RU
В Мелітополі партизани підірвали потяг, який перевозив росіянам боєприпаси та паливо Фото: В Мелітополі партизани підірвали потяг, який перевозив росіянам боєприпаси та паливо (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В Мелітополі, 13 жовтня, партизани підірвали потяг, який щодня возив терористам паливо та боєприпаси із Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Центру національного спротиву".

Потяг було підірвано близько о 07:40. Щодня він возив ворогу із Криму до Мелітополя та Дніпрорудного боєприпаси та паливо, а у зворотному напрямку - пошкоджену техніку та награбоване у вигляді залізної руди, зерна та іншого майна.

Внаслідок вибуху було також пошкоджено 150 метрів залізниці, а також тепловоз.

В Мелітополі партизани підірвали потяг, який перевозив росіянам боєприпаси та паливо

Фото: В Мелітополі партизани підірвали потяг, який перевозив росіянам боєприпаси та паливо (t.me/sprotyv_official)

"Станом на зараз окупанти оточили місце вибуху, намагаються приховати факт диверсії та безуспішно шукають партизан. Партизани ж вже у безпеці та обіцяють ще більше таких вибухів у найближчому майбутньому", - пише ЦНС.

Спротив мелітопольців окупантам

Мелітополь російські терористи окупували ще на початку повномасштабного вторгнення - в березні 2022 року. Зокрема в місті є аеродром, який ворог використовує для власних цілей.

Партизани активно ведуть боротьбу проти "місцевої влади" та клеять листівки з синьо-жовтими стрічками. Окупанти бояться, тому і намагаються слідкувати за місцевими та боротися з ними за допомогою арештів та переслідування.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна в Україні
NEWS
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
Ігнат про "паузу" в ракетних ударах РФ: імовірно, притримують для стратегічних завдань
DAILY
Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Затяжна війна чи перемога? Що буде на фронті у 2024 році і які сценарії чекають на Україну