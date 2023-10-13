В Мелитополе, 13 октября, партизаны взорвали поезд, который ежедневно возил террористам топливо и боеприпасы из Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал " Центра национального сопротивления ".

Поезд был взорван около 07:40. Ежедневно он возил врагу из Крыма в Мелитополь и Днепрорудный боеприпасы и топливо, а в обратном направлении - поврежденную технику и награбленное в виде железной руды, зерна и другого имущества.

В результате взрыва было также повреждено 150 метров железной дороги, а также тепловоз.

Фото: В Мелитополе партизаны взорвали поезд, который перевозил россиянам боеприпасы и топливо (t.me/sprotyv_official)

"По состоянию на сейчас оккупанты окружили место взрыва, пытаются скрыть факт диверсии и безуспешно ищут партизан. Партизаны же уже в безопасности и обещают еще больше таких взрывов в ближайшем будущем", - пишет ЦНС.

Сопротивление мелитопольцев оккупантам

Мелитополь российские террористы оккупировали еще в начале полномасштабного вторжения - в марте 2022 года. В частности в городе есть аэродром, который враг использует для собственных целей.

Партизаны активно ведут борьбу против "местной власти" и клеят листовки с сине-желтыми лентами. Оккупанты боятся, поэтому и пытаются следить за местными и бороться с ними с помощью арестов и преследований.