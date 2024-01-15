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У Мелітополі партизани підірвали окупантів разом з технікою. У ГУР розповіли подробиці

Фото: у Мелітополі партизани підірвали окупантів разом з технікою (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області партизани підірвали росіян разом з технікою. Уражено ворожий автомобіль та четверо загарбників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"14 січня 2024 року на вулиці Гоголя у тимчасово окупованому Мелітополі пролунав потужний вибух. Внаслідок проведеного силами українського опору спеціального заходу був підірваний автомобіль російських загарбниківPatriot", - йдеться в повідомленні.

Окрім того, разом з ворожим позашляховиком ураження зазнали четверо окупантів.

Прилеглі до місця події вулиці перекрили, приїхало декілька автомобілів з медиками.

"Утім, за попередньою інформацією, лікарі знадобились не всім. Точна кількість безповоротних і санітарних втрат ворога уточнюється", - додали в ГУР.

Вибухи у Мелітополі

Вчора, 14 січня, в окупованому Мелітополі було чути вибухи.

За словами міського голови Івана Федорова, місцеві жителі тимчасово окупованого Мелітополя повідомили, що близько 19:20 в місті пролунали звуки вибухів.

Однак детальної інформації щодо причин та наслідків вибухів мер не повідомив.

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Війна Росії проти УкраїниМелітопольЗапорожская областьГУР