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В Мелитополе партизаны подорвали оккупантов вместе с техникой. В ГУР рассказали подробности

Фото: в Мелитополе партизаны подорвали оккупантов вместе с техникой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области партизаны подорвали россиян вместе с техникой. Поражен вражеский автомобиль и четверо захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Главного управления разведки Минобороны Украины.

"14 января 2024 года на улице Гоголя во временно оккупированном Мелитополе прогремел мощный взрыв. В результате проведенного силами украинского сопротивления специального мероприятия был подорван автомобиль российских захватчиков УАЗ "Patriot", - говорится в сообщении.

Кроме того, вместе с вражеским внедорожником были поражены четыре оккупанта.

Прилегающие к месту происшествия улицы перекрыли, приехали несколько автомобилей с медиками.

"Впрочем, по предварительной информации, врачи понадобились не всем. Точное количество безвозвратных и санитарных потерь врага уточняется", - добавили в ГУР.

Взрывы в Мелитополе

Вчера, 14 января, в оккупированном Мелитополе были слышны взрывы.

По словам мэра Ивана Федорова, местные жители временно оккупированного Мелитополя сообщили, что около 19:20 в городе раздались звуки взрывов.

Однако подробной информации о причинах и последствиях взрывов мэр не сообщил.

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Война России против УкраиныМелитопольЗапорожская областьГУР