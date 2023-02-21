В Мелітополі окупанти знайшли новий спосіб захопити чужі підприємства, - Федоров

Російські окупанти продовжують мародерити в Мелітополі. Вирішили захопити великі підприємства міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.
"Змушують підприємців принести до фейкового міністерства оригінали документів на право власності на будівлі та приміщення. На "уклін на міністерському килимі" дають всього 3 дні", - пише Федоров.
За словами міського голови, більшість людей виїхала з окупації, через що не має можливості надати документ.
"Санкції в найкращих традиціях "руского міра": визнають майно безхазяйним і націоналізують заберуть собі", - додає Федоров.
Фото: в Мелітополі окупанти знайшли новий спосіб захопити чужі підприємства (t.me/ivan_fedorov_melitopol)
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в Мелітополі окупанти змушують школярів писати листи російським військовим.
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