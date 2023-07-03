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У Мелітополі оккупантів більше, ніж місцевих жителів, - мер

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Мелітополь, Понеділок 03 липня 2023 05:32
У Мелітополі оккупантів більше, ніж місцевих жителів, - мер Фото: російські військові в окупованому Мелітополі (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У тимчасово окупованому Мелітополі Запорізької області наразі залишається близько 60 000 -70 000 цивільних, при цьому кількість російських військових у місті навіть перевищує це число.

Про це повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, передає РБК-Україна з посиланням на його виступ в ефірі телемарафону Єдині новини.

За словами міського голови, інтервенти перетворили населений пункт на велику військову базу, а також використовують як логістичний хаб.

"Люди кажуть, що військових росіян більше, ніж цивільних. Ворог обрав Мелітополь як свій логістичний центр, і тому там багато військових", - сказав Федоров.

Також він уточнив, що йдеться не лише про російських загарбників, які беруть участь у боях на фронті, а й у Мелітополі є представники окупаційного контингенту РФ, які намагаються придушити рух опору.

Мер також розповів, що місцевий гауляйтер окупованої частини Запорізької області Євгеній Балицький наказав створити чергове "добровольче формування". При цьому в нього добровільно люди вступати не поспішають.

Також загарбники почали ще одну хвилю військового обліку - утворили на підприємствах "військові столи", щоб мобілізувати місцевих жителів у свою армію і кинути на фронт.

Федоров додав, що у Мелітополі росіяни продовжують проводити примусову паспортизацію, на громадян чиниться сильний тиск.

Лише у цьому місті російські окупанти викрали в полон понад 1000 людей, каже мер Мелітополя. Він додав, що є інформація про відправлення полонених на роботи з копання окопів та фортифікаційних споруд, інших укріплень.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області був захоплений російськими військами від початку повномасштабного вторгнення. Місто стало місцем зосередження окупантів - як їхньої живої сили, так і техніки.

Однак у Мелітополі діють сили опору, місцеві партизани активно допомагають ЗСУ. Під ударом наших військових опиняються російські склади з боєприпасами або пункти дислокації солдатів.

Так, наприклад, увечері 1 липня у Мелітополі пролунав гучний вибух у районі військової бази окупантів.

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