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В Мелитополе окупантов больше, чем местных жителей, - мэр

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Мелитополь, Понедельник 03 июля 2023 05:32
В Мелитополе окупантов больше, чем местных жителей, - мэр Фото: российские военные в оккупированном Мелитополе (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области в настоящее время остается около 60 000 -70 000 гражданских, при этом количество российских военных в городе даже превышает это число.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров, передает РБК-Украина со ссылкой на его выступление в эфире телемарафона "Єдині новини".

По словам городского главы, интервенты превратили населенный пункт в большую военную базу, а также используют как логистический хаб.

"Люди говорят, что военных россиян больше, чем гражданских. Враг выбрал Мелитополь как свой логистический центр, и поэтому там так много военных", - сказал Федоров.

Также он уточнил, что речь идет не только о российских захватчиках, которые участвуют в боях на фронте, но также в Мелитополе есть представители оккупационного контингента РФ, которые пытаются подавить движение сопротивления.

Мэр также рассказал, что местный гауляйтер оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий приказал создать очередное "добровольческое формирование". При этом в него добровольно люди вступать не торопятся.

Также захватчики приступили к еще одной волне военного учета - образовали на предприятиях "военные столы", чтобы мобилизовать местных жителей в свою армию и кинуть на фронт.

Федоров добавил, что в Мелитополе россияне продолжают проводить принудительную паспортизацию, на граждан оказывается сильное давление.

Только в этом городе российские оккупанты похитили в плен более 1000 человек, говорит мэр Мелитополя. Он добавил, что есть информация об отправке пленных на работы по рытью окопов и фортификационных сооружений, прочих укреплений.

Ситуация в Мелитополе

Мелитополь Запорожской области был захвачен российскими войсками с самого начала полномасштабного вторжения. Город стал местом сосредоточения оккупантов - как их живой силы, так и техники.

Однако в Мелитополе действуют силы сопротивления, местные партизаны активно помогают ВСУ. Под ударом наших военных оказываются российские склады с боеприпасами или пункты дислокации солдат.

Так, например, вечером 1 июля в Мелитополе раздался громкий взрыв в районе военной базы оккупантов.

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