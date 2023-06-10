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У Мелітополі місцевий гауляйтер збирає "ополчення", - Федоров

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Мелітополь, Субота 10 червня 2023 20:52
У Мелітополі місцевий гауляйтер збирає "ополчення", - Федоров Фото: екс-нардеп України Євген Балицький (рос ЗМі)
Автор: Каріна Левицька

Окупаційний глава Запорізької області Євген Балицький в окупованому Мелітополі збирає "народне ополчення". Хоче оточити себе більшою кількістю охорони.

Про це розповів Мелітопольський міський голова Іван Федоров, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Федоров пояснив, що чим частіше розцвітає "бавовна" на окупованій території, тим більшою кількістю охорони хоче оточити себе та окуповане місто гауляйтер Балицький.

Спочатку, за даними ера Мелітополя, Балицький створив "елітний недобатальон ім. Судоплатова". Однак вже майже рік по всій РФ не може назбирати бажаючих захищать Росію.

"Тепер створює ще й "народноє ополчєніє", щоб було кому знущатися з мирних мешканців на ТОТ", - наголосив Федоров.

Однак він зауважив, що скільки б підрозділів Балицький не зібрав, врятуватися вони йому не допоможуть.

Ситуація в Запорізькій області

На початку повномасштабного вторгнення росіяни захопили велику частину Запорізької області, проте ЗСУ не дали їм захопити Запоріжжя. Там досі продовжуються регулярні бої.

Зазначимо, що також в області часто атакують склади та місця скупчення противника, а партизани знищують колаборантів на місцях. Так, 2 червня, в окупованій Михайлівці підірвали автомобіль з колаборантами.

Також нещодавно окупаційний глава області Євген Балицький оголосив так звану "евакуацію" населення з деяких районів.

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Мелітополь Запорожская область Війна Росії проти України
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