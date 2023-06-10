В Мелитополе местный гауляйтер собирает "ополчение", - Федоров

Об этом рассказал Мелитопольский городской голова Иван Федоров, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал .

Федоров объяснил, что чем чаще расцветает "хлопок" на оккупированной территории, тем большим количеством охраны хочет окружить себя и оккупированный город гауляйтер Балицкий.

Сначала, по данным эра Мелитополя, Балицкий создал "элитный недобатальон им. Судоплатова". Однако уже почти год по всей РФ не может насобирать желающих защищать Россию.

"Теперь создает еще и "народное ополчение", чтобы было кому издеваться над мирными жителями на ВОТ", - отметил Федоров.

Однако он отметил, что сколько бы подразделений Балицкий не собрал, спастись они ему не помогут.

Ситуация в Запорожской области

В начале полномасштабного вторжения россияне захватили большую часть Запорожской области, однако ВСУ не дали им захватить Запорожье. Там до сих пор продолжаются регулярные бои.

Отметим, что также в области часто атакуют составы и места скопления противника, а партизаны уничтожают коллаборантов на местах. Так, 2 июня в оккупированной Михайловке взорвали автомобиль с коллаборантами.

Также недавно оккупационный глава области Евгений Балицкий объявил так называемую эвакуацию населения из некоторых районов.

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