В Мелітополі чули звук вибуху

За словами мера, місцеві жителі мелітопольського району повідомляють про вибух.

"Потужно щось "гриміло" з боку Приазов'я. Що саме - з'ясовуємо", - пояснив Федоров.

Ситуація у Мелітополі

Мелітополь Запорізької області знаходиться під російською окупацією з перших тижнів повномасштабної війни. Росіяни перетворили місто у свій "центр командування".

Проте останнім часом у Мелітополі почастішали вибухи, а серед окупантів фіксують тривожні настрої. Так, наприклад, 11 та 12 липня у Мелітополі та сусідніх селах чули вибухи.

Крім того, мер Мелітополя Іван Федоров повідомляв, що російські війська стягують на Запорізький напрямок техніку. В окупованому Мелітополі зафіксували багато ворожих броньованих машин "Тигр".

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