Под Мелитополем взорвали железнодорожный мост

В Запорожской области произошел взрыв между двумя оккупированными населенными пунктами. Разрушен железнодорожный мост.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА-Мелитополь".
Между Мелитополем и Токмаком произошел взрыв. Во временно оккупированном селе Любимовка уничтожили железнодорожный мост.
Как пишет издание, по этому мосту россияне перегоняли склады с оружием и военной техникой на фронт.
Напомним, ВСУ уничтожили одну из четырех военных баз оккупантов в Мелитополе.
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