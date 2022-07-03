Під Мелітополем підірвали залізничний міст

У Запорізькій області стався вибух між двома окупованими населеними пунктами. Зруйновано залізничний міст.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Ріа-Мелітополь".
Між Мелітополем та Токмаком стався вибух. У тимчасово окупованому селі Любимівка знищили залізничний міст.
Як пише видання, цим мостом росіяни переганяли склади зі зброєю і військовою технікою на фронт.
Нагадаємо, ЗСУ знищили одну з чотирьох військових баз окупантів у Мелітополі.
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