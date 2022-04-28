Под Мелитополем подорвали мост. Оккупанты по нему доставляли оружие из Крыма

Сегодня, 28 апреля, под оккупированным Мелитополем (Запорожская область) подорвали железнодорожный мост. Российские военные оцепили его и ищут подрывников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Мелитополь".

Сообщается, что утром прогремел взрыв в Акимовке Мелитопольского района. По данным издания, был подорван железнодорожный мост, по которому оккупанты доставляют оружие и топливо для военной техники из Крыма и через который идет единственная железная дорога на полуостров.

Также сообщается, что после взрыва у российских военных началась паника, они оцепили мост и досматривали все машины, велосипедистов и пешеходов.