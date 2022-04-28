Під Мелітополем підірвали міст. Окупанти ним доставляли зброю з Криму

Сьогодні, 28 квітня, під окупованим Мелітополем (Запорізька область) підірвали залізничний міст. Російські військові оточили його та шукають підривників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Мелітополь".
Повідомляється, що вранці прогримів вибух в Акимівці Мелітопольського району. За даними видання, було підірвано залізничний міст, яким окупанти доставляють зброю і паливо для військової техніки з Криму і через який йде єдина залізниця на півострів.
Також повідомляється, що після вибуху у російських військових почалася паніка, вони оточили міст і оглядали всі машини, велосипедистів і пішоходів.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що голову Мелітопольської райради Сергія Прийму звільнили з російського полону.
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