В Мелитополе жители вышли на митинг против российской оккупации

В оккупированном Мелитополе местные жители устроили массовый митинг. Они вышли на улицы, чтобы остановить захват города россиянами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание Наш Город.
Отмечается, что протест начался около 12:00 в пятницу, 4 марта. Местные жители собрались на площади Победы и начали шествие. Колонна с украинскими флагами прошла по центру и отправилась в сторону микрорайона.
Мирные жители кричали "ганьба" и требовали оккупантов покинуть их город.
Напомним, 2 марта в Мелитополь Запорожской области зашла колонна вражеской техники. Российские войска оккупировали город.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.