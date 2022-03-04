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У Мелітополі жителі вийшли на мітинг проти російської окупації

Автор: Наталія Юрченко

В окупованому Мелітополі місцеві жителі влаштували масовий мітинг. Вони вийшли на вулиці, щоб зупинити захоплення міста росіянами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання Наш Місто.

Відзначається, що протест почався близько 12:00 в п'ятницю, 4 березня. Місцеві жителі зібралися на площі Перемоги і почали ходу. Колона з українськими прапорами пройшла по центру і вирушила в бік мікрорайону.

Мирні жителі кричали "ганьба" і вимагали окупантів покинути їхнє місто.

Нагадаємо, 2 березня в Мелітополь Запорізької області зайшла колона ворожої техніки. Російські війська окупували місто.

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Війна Росії проти України