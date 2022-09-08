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В Мелитополе силы сопротивления взорвали дома трех коллаборантов

Фото: В Мелитополе силы сопротивления взорвали дома трех коллаборантов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

В оккупированном Мелитополе, 8 сентября, прогремели три взрыва. По предварительной информации, силы сопротивления атаковали местных коллаборантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Мелитопольского городского головы Ивана Федорова в эфире национального телемарафона.

"Сегодня взрывы прозвучали по 3 адресам, где проживают предатели. Один - это фейковый "директор" водоканала Юрий Онищук. Он почти лишился своего дома. Но дом ему и не нужен, потому что ему в Мелитополе не рады", - заявил Федоров.

Мэр также сообщил, что была атакована здание местной квартальной, которая изменила своим принципам и тем людям, которые ее избрали, и была пособником с проведения фейкового "референдума". Третий человек также был касателен к организации незаконного "референдума". Также это коснулось штаба, где происходила организация этих процессов.

Федоров заявил, что в результате этих взрывов коллаборанты, которые ранее хотели сотрудничать с врагом, уже сами выходят на связь с украинскими властями и силовыми структурами.

"Готовы рассказывать все, готовы работать на украинскую власть снова, чтобы только их не трогали", - заявил мэр города.

Напомним, что в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

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