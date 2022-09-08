В Мелитополе силы сопротивления взорвали дома трех коллаборантов

"Сегодня взрывы прозвучали по 3 адресам, где проживают предатели. Один - это фейковый "директор" водоканала Юрий Онищук. Он почти лишился своего дома. Но дом ему и не нужен, потому что ему в Мелитополе не рады", - заявил Федоров.

Мэр также сообщил, что была атакована здание местной квартальной, которая изменила своим принципам и тем людям, которые ее избрали, и была пособником с проведения фейкового "референдума". Третий человек также был касателен к организации незаконного "референдума". Также это коснулось штаба, где происходила организация этих процессов.

Федоров заявил, что в результате этих взрывов коллаборанты, которые ранее хотели сотрудничать с врагом, уже сами выходят на связь с украинскими властями и силовыми структурами.

"Готовы рассказывать все, готовы работать на украинскую власть снова, чтобы только их не трогали", - заявил мэр города.