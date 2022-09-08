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У Мелітополі сили спротиву підірвали будинки трьох колаборантів

Фото: У Мелітополі сили спротиву підірвали будинки трьох колаборантів (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Мелітополі повідомили, що 8 вересня пролунали три вибухи. За попередньою інформацією, сили спротиву атакували місцевих колаборантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

"Сьогодні вибухи пролунали за 3 адресами, де проживають зрадники. Один - це фейковий "директор" водоканалу Юрій Онищук. Він майже позбувся свого будинку. Але дім йому і не потрібен, бо йому в Мелітополі не раді", - заявив Федоров.

Мер також повідомив, що була атакована будівля місцевої квартальної, яка зрадила своїм принципам і тим людям, які її обрали, і була пособником з проведення фейкового "референдуму". Третя людина також була дотична до організації незаконного "референдуму". Також це торкнулось штабу, де відбувалася організація цих процесів.

Федоров заявив, що в результаті цих вибухів колаборанти, які раніше хотіли співпрацювати з ворогом, уже самі виходять на зв'язок з українською владою і силовими структурами.

"Готові розповідати все, готові працювати на українську владу знову, щоб тільки їх не чіпали", - заявив мер міста.

Нагадаємо, що у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

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