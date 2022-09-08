У Мелітополі сили спротиву підірвали будинки трьох колаборантів

"Сьогодні вибухи пролунали за 3 адресами, де проживають зрадники. Один - це фейковий "директор" водоканалу Юрій Онищук. Він майже позбувся свого будинку. Але дім йому і не потрібен, бо йому в Мелітополі не раді", - заявив Федоров.

Мер також повідомив, що була атакована будівля місцевої квартальної, яка зрадила своїм принципам і тим людям, які її обрали, і була пособником з проведення фейкового "референдуму". Третя людина також була дотична до організації незаконного "референдуму". Також це торкнулось штабу, де відбувалася організація цих процесів.

Федоров заявив, що в результаті цих вибухів колаборанти, які раніше хотіли співпрацювати з ворогом, уже самі виходять на зв'язок з українською владою і силовими структурами.

"Готові розповідати все, готові працювати на українську владу знову, щоб тільки їх не чіпали", - заявив мер міста.