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В Мелитополе сильный пожар: мэр назвал причину

Фото: Иван Федоров, мелитопольский городской голова (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Сегодня вечером в северной части Мелитополя случился пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По словам Федорова, по улице Ломоносова горит автомобиль.

"Как ни пытаются оккупанты потушить пламя, сами признают - машину уже не спасти", - заявил мэр.

Федоров подчеркнул, что в скором времени всех россиян будет ожидать очередная "адская ночь" от ВСУ и движения сопротивления.

Напомним, что ранее в Мелитополе прозвучали взрывы. Мэр города Иван Федоров заявил, что произошел пожар в здании сервисного центра МВД.

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