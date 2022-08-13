В Мелитополе сильный пожар: мэр назвал причину

Сегодня вечером в северной части Мелитополя случился пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Мелитопольского городского головы Ивана Федорова.

По словам Федорова, по улице Ломоносова горит автомобиль. "Как ни пытаются оккупанты потушить пламя, сами признают - машину уже не спасти", - заявил мэр. Федоров подчеркнул, что в скором времени всех россиян будет ожидать очередная "адская ночь" от ВСУ и движения сопротивления.