У Мелітополі сильна пожежа: мер назвав причину
Фото: Іван Федоров, мелітопольський міський голова (Getty Images)
Сьогодні ввечері у північній частині Мелітополя трапилась пожежа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.
За словами Федорова, по вулиці Ломоносова горить автомобіль.
"Як не намагаються окупанти загасити полум’я, самі визнають - машину вже не врятувати", - заявив мер.
Федоров підкреслив, що незабаром на всіх росіян буде очікувати чергова "пекельна ніч" від ЗСУ та руху опору.
Нагадаємо, що раніше у Мелітополі прозвучали вибухи. Мер міста Іван Федоров заявив, що сталася пожежа у будівлі сервісного центру МВС.
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