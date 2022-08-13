ua ru
Сб, 13 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

У Мелітополі сильна пожежа: мер назвав причину

Новость на русском →
Мелітополь, Субота 13 серпня 2022 22:35
У Мелітополі сильна пожежа: мер назвав причину Фото: Іван Федоров, мелітопольський міський голова (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сьогодні ввечері у північній частині Мелітополя трапилась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За словами Федорова, по вулиці Ломоносова горить автомобіль.

"Як не намагаються окупанти загасити полум’я, самі визнають - машину вже не врятувати", - заявив мер.

Федоров підкреслив, що незабаром на всіх росіян буде очікувати чергова "пекельна ніч" від ЗСУ та руху опору.

Нагадаємо, що раніше у Мелітополі прозвучали вибухи. Мер міста Іван Федоров заявив, що сталася пожежа у будівлі сервісного центру МВС.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Мелітополь Війна в Україні
NEWS
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
Дві сотні окупантів і сім танків: Генштаб назвав нові втрати Росії
DAILY
Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Мер Енергодара Дмитро Орлов: Через "підвали" окупантів пройшла не одна тисяча людей