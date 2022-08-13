У Мелітополі сильна пожежа: мер назвав причину

Сьогодні ввечері у північній частині Мелітополя трапилась пожежа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Мелітопольського міського голови Івана Федорова.

За словами Федорова, по вулиці Ломоносова горить автомобіль. "Як не намагаються окупанти загасити полум’я, самі визнають - машину вже не врятувати", - заявив мер. Федоров підкреслив, що незабаром на всіх росіян буде очікувати чергова "пекельна ніч" від ЗСУ та руху опору.