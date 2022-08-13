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В Мелітополі пролунав гучний вибух: мер пояснив причину

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Субота 13 серпня 2022 16:31
В Мелітополі пролунав гучний вибух: мер пояснив причину Фото: в Мелітополі пролунав гучний вибух (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

В тимчасово окупованому Мелітополі пролунав гучний вибух. Наші бійці вдарили по російськім військовим.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

"Зафіксовано гучний вибух в північно-східній частині Мелітополя. Чули мешканці всіх навколишніх районів і навіть населених пунктів поблизу міста", - пише Федоров.

Як відзначив мер, ймовірно сьогодні можна буде почути гарні новини щодо втрат серед російських військових.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що вчора, 12 серпня, в тимчасово окупованому Мелітополі також лунав вибух. За попередньою версією, спрацював саморобний вибуховий пристрій.

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