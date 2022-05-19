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У Мелітополі прогримів вибух біля російської комендатури і була перестрілка. З колій зійшов бронепотяг

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Мелітополь, Четвер 19 травня 2022 01:05
У Мелітополі прогримів вибух біля російської комендатури і була перестрілка. З колій зійшов бронепотяг Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Мелітополі, тимчасово зайнятому російськими військами, стався вибух, попередньо біля будівлі комендатури окупантів. Після цього загарбники влаштували перестрілку.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на вечірню зведення Запорізької обласної військової адміністрації.

"У Мелітополі сьогодні (у середу, 18 травня, - Ред.) пролунав вибух. Після нього росіяни почали перестрілку. За свідченнями місцевих, вибух гранати стався поблизу російської комендатури", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за допомогою руху Опору Запорізької області в Мелітополі з колій зійшов російський бронепотяг.

"Залізничні вагони, що перевозили особовий склад та боєприпаси, перевернулися, від чого боєкомплект здетонував", - розповіли в ОВА.

Зазначається, що військові РФ на тимчасово окупованих територіях Запорізької області не залучають залізничників для обслуговування залізничних під'їзних шляхів, але продовжують експлуатувати їх з перевантаженням - це призводить до прискореного зносу шляхів.

Також в ОВА поінформували, що окупаційна "влада" не залишає спроб змусити жителів Мелітополя платити за комунальні послуги готівкою в каси підприємств.

"Містяни розповідають, що з'явилися невідомі, які представляються відповідальними працівниками підприємств, що надають комунальні послуги, та пропонують абонентам сплачувати за рахунками саме їм "з рук в руки"", - йдеться в публікації.

Раніше повідомлялося, що в Мелітополі місцеві партизани ліквідували кількох ворожих офіцерів високого рангу.

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Мелітополь Запорожская область Вибух Війна Росії проти України
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