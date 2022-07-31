В Мелитополе прогремел взрыв возле аэродрома, - СМИ
Мощный взрыв прогремел сегодня, 31 июля, в районе аэродрома во временно оккупированном Мелитополе. Соответствующие звуки слышали жители города и соседних сел.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "РИА Мелитополь".
По словам местных, после взрыва в небе над аэродромом виднелся дым. Пока местные власти и военные не комментировали информацию.
Известно, что украинские военные недавно ударили по аэродрому в Мелитополе, где располагался командный пункт российских войск. После этого оккупанты начали восстанавливать взлетную полосу.
Фото: в Мелитополе возле аэродрома прогремел взрыв (ria-m.tv)
Напомним, в Мелитополе оккупанты похищают и пытают людей, чтобы усилить давление перед "референдумом".
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