В Мелитополе отомстили трем коллаборантам: что известно

В результате вчерашних взрывов в Мелитополе Запорожской области был уничтожен штаб "Единой России". Также силы сопротивления отомстили трем коллаборантам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.
"А что касается последних взрывов, которые были непосредственно у рашистов - это разрушенный штаб "Единой России" и это три поджаренных коллаборанта, принимавших участие в организации "референдума" и уже сегодня оставшихся без своих домов", - рассказал мэр, добавив, что коллаборанты уже отказываются помогать оккупантам с организацией псевдореферендума.
К тому же, по словам Федорова, вчера рашисты объявили охоту за дронами, как им казалось украинскими.
"На самом деле рашисты уже третью ночь таким образом пытаются запугать наших жителей", - добавил он.
Напомним, в Мелитополе вечером 9 сентября слышны звуки взрывов и стрельбы.
Как сообщалось, в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".
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