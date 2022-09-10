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В Мелитополе отомстили трем коллаборантам: что известно

Фото: в Мелитополе вчера прогремели взрывы (иллюстрация/Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

В результате вчерашних взрывов в Мелитополе Запорожской области был уничтожен штаб "Единой России". Также силы сопротивления отомстили трем коллаборантам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Мелитополя Ивана Федорова во время телемарафона.

"А что касается последних взрывов, которые были непосредственно у рашистов - это разрушенный штаб "Единой России" и это три поджаренных коллаборанта, принимавших участие в организации "референдума" и уже сегодня оставшихся без своих домов", - рассказал мэр, добавив, что коллаборанты уже отказываются помогать оккупантам с организацией псевдореферендума.

К тому же, по словам Федорова, вчера рашисты объявили охоту за дронами, как им казалось украинскими.

"На самом деле рашисты уже третью ночь таким образом пытаются запугать наших жителей", - добавил он.

Напомним, в Мелитополе вечером 9 сентября слышны звуки взрывов и стрельбы.

Как сообщалось, в Мелитополе взорвали штаб "Единой России", который готовил "референдум".

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Запорожская область