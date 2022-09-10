RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Мелітополі помстилися трьом колаборантам: що відомо

Фото: у Мелітополі вчора пролунали вибухи (ілюстрація/Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В результаті вчорашніх вибухів у Мелітополі Запорізької області було знищено штаб "Єдиної Росії". Також сили супротиву помстилися трьом колаборантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону.

"А що стосується останніх вибухів які були безпосередньо у рашистів - це зруйнований штаб "Єдиної Росії" і це три підсмажені колаборанти, що брали участь в організації "референдуму" і вже сьогодні залишились без своїх будинків", - розповів мер, додавши, що колобаранти вже відмовляються допомагати окупантам з організацією псевдореферендуму.

До того ж за словами Федорова, вчора рашисти оголосили полювання за дронами, як їм здавалось українськими.

"Насправді рашисти вже третю ніч таким чином намагаються залякати наших мешканців", - додав він.

Нагадаємо, у Мелітополі ввечері 9 вересня чутно звуки вибухів і стрілянини.

Як повідомлялось, у Мелітополі підірвали штаб "Єдиної Росії", який готував "референдум".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорожская область