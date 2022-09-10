В Мелітополі помстилися трьом колаборантам: що відомо

В результаті вчорашніх вибухів у Мелітополі Запорізької області було знищено штаб "Єдиної Росії". Також сили супротиву помстилися трьом колаборантам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву мера Мелітополя Івана Федорова під час телемарафону .

"А що стосується останніх вибухів які були безпосередньо у рашистів - це зруйнований штаб "Єдиної Росії" і це три підсмажені колаборанти, що брали участь в організації "референдуму" і вже сьогодні залишились без своїх будинків", - розповів мер, додавши, що колобаранти вже відмовляються допомагати окупантам з організацією псевдореферендуму.

До того ж за словами Федорова, вчора рашисти оголосили полювання за дронами, як їм здавалось українськими.

"Насправді рашисти вже третю ніч таким чином намагаються залякати наших мешканців", - додав він.