В Мелитополе оккупанты заставляют детей одевать георгиевские ленты

В захваченном оккупантами Мелитополе Запорожской области заставляют детей надевать георгиевские ленты и учить стихи о войне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение уполномоченной Верховной рады Украины по правам человека Людмилы Денисовой.

"Такие действия совершают директора школ, сотрудничающие с оккупационными войсками", - говорит Денисова.

По ее словам, педагоги распространяют в сети детские тематические рисунки и видео школьников, которые декламируют стишки о войне с георгиевскими лентами на груди.

"Есть информация, что указанное совершается без согласия родителей", - подчеркивает уполномоченная по правам человека.