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В Мелитополе оккупанты размещают базы и склады на территории школ, - мэр

Фото: в Мелитополе оккупанты размещают базы и склады в школах (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно оккупированном Мелитополе (Запорожская область) российские военные обустраивают в школах свои базы. Также на территорию учебных заведений свозят боеприпасы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Мелитополя Ивана Федорова в эфире телемарафона.

По его словам, военные объекты россиян местные жители заметили на территории школы №16. Одну из таких вражеских баз партизаны уже уничтожили.

Также оккупанты пытаются сорвать дистанционное обучение в Мелитополе.

"Рашисти даже пытаются заблокировать дистанционное обучение, которое мы начали для наших школьников. Целыми днями они пытаются положить нашу платформу, на которой 14000 детей учатся онлайн ежедневно", - заявил Федоров.

Напомним, что в Мелитополе некоторые школы начали обучение по российским программам. В первый день детей заставили фотографироваться с портретом Путина.

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Мелитопольшкола