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У Мелітополі окупанти розміщують бази та склади на території шкіл, - мер

Фото: у Мелітополі окупнати розміщують бази і склади в школах (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У тимчасово окупованому Мелітополі (Запорізька область) російські військові облаштовують у школах свої бази. Також на територію навчальних закладів звозять боєприпаси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова в ефірі телемарафону.

За його словами, військові об'єкти росіян місцеві жителі помітили на території школи №16. Одну з таких ворожих баз партизани вже знищили.

Також окупанти намагаються зірвати дистанційне навчання в Мелітополі.

"Рашисти навіть намагаються заблокувати дистанційне навчання, яке ми розпочали для наших школярів. Цілими днями вони намагаються покласти нашу платформу, на якій 14000 дітей навчаються онлайн щодня", - заявив Федоров.

Нагадаємо, що у Мелітополі деякі школи розпочали навчання за російськими програмами. У перший день дітей змусили фотографуватися з портретом Путіна.

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Мелітопольшкола