В Мелитополе оккупанты пытают людей, чтобы усилить давление перед "референдумом", - мэр

"Проходят массовые похищения людей, массовые пытки над украинцами и, как следствие, появляются видео похищенных людей, которые признаются в вещах, которых они точно не делали", - сказал мэр.

По его словам, официально подтверждена информация о 20 пленных, но эта цифра значительно уменьшена, потому что оккупанты угрожают семьям похищенных.

Также в Мелитополе все больше ощущается нехватка медикаментов, а передавать гуманитарную помощь становится сложнее. Российские военные на блокпостах похищают лекарства, либо нарушают температурный режим хранения.

Кроме того, оккупанты составляют списки местных жителей, которые имеют ценное имущество.