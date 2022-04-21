UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Мелитополе оккупанты похитили агротехнику. Ее обнаружили в Чечне, - Запорожская ОВА

Фото: похищенную в Мелитополе технику обнаружили в Чечне (flickr com)
Автор: Наталья Юрченко

Во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты похитили сельскохозяйственную технику. Ее обнаружили на территории фирмы в Чечне.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.

Отмечается, что в похищенной технике были маячки. Таким образом удалось установить ее местонахождение. Техника находится под Грозным, на территории фирмы, которую связывают с Рамзаном Кадыровым.

"Благодаря маячкам, которые были установлены на комбайнах, тракторе и в севалке, которыми незаконно завладели "кадыровцы", производитель не только определил место нахождения похищенной техники, но и смог отключить машины, и теперь они стали просто грудой металлолома", - говорится в сообщении.

Напомним, в Запорожской области российские военные держат в плену 69 местных жителей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МелитопольЧечня