В Мелитополе оккупанты похитили агротехнику. Ее обнаружили в Чечне, - Запорожская ОВА

Во временно захваченном Мелитополе российские оккупанты похитили сельскохозяйственную технику. Ее обнаружили на территории фирмы в Чечне.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Запорожскую ОВА.
Отмечается, что в похищенной технике были маячки. Таким образом удалось установить ее местонахождение. Техника находится под Грозным, на территории фирмы, которую связывают с Рамзаном Кадыровым.
"Благодаря маячкам, которые были установлены на комбайнах, тракторе и в севалке, которыми незаконно завладели "кадыровцы", производитель не только определил место нахождения похищенной техники, но и смог отключить машины, и теперь они стали просто грудой металлолома", - говорится в сообщении.
Напомним, в Запорожской области российские военные держат в плену 69 местных жителей.
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