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В Мелитополе оккупанты охотятся на "фашистов": ищут тех, кто не хочет им подчиняться

Фото: в Мелитополе оккупанты охотятся на "фашистов" (mill.ru)
Автор: Мария Кучерявец

В Мелитополе оккупанты начали охоту на тех, кто не хочет им подчиняться. Так, представители российской комендатуры города собирают глав ОСМД и предлагают сообщать о том, "где живут фашисты".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Запорожской областной военной администрации Ивана Арефьева.

Как он рассказал, под понятие "фашисты" подпадают все, кто не согласен, что "Мелитополь - это Россия", сохраняет демонстрирует ли флаг или герб Украины, а также те, кто считает украинскую власть единственной легитимной.

К тому же журналисты, продолжающие работать на оккупированных территориях области, получают угрозы и требования перестать работать в пользу Украины.

"Террористы запугивают представителей медиа тюремным заключением по статье "Терроризм" УК РФ в случае продолжения информационной деятельности изданий. Аналогичные требования поступили и в редакцию Запорожского сайта 061.ua", - пишет Арефьев.

По его словам, в Бердянске продолжается давление со стороны оккупантов на тех, кто обеспечивает жизнедеятельность города и заботится о безопасности гражданских жителей.

"Зато украинцы, что являются сотрудниками критической инфраструктуры, даже на волонтерских началах, продолжают работать и выполнять свои должностные обязанности.До поселка Кирилловка сегодня приехали военные российской федерации и представились жителям и местным властям как "военная комендатура города Мелитополя", после чего предложили "сотрудничество". Глава Кирилловского поселкового совета от "предложения" отказался и направил оккупантов во всем известном направлении", - добавил Арефьев.

Напомним, в Мелитополе оккупационные войска заблокировали выдачу жителям 15 тонн гумпомощи, которая сегодня поступила в город. Такой "приказ" лично издала самопровозглашенный мэр Галина Данильченко.

Добавим, недавно стало известно, что российские оккупанты назначили нового "мэра" во временно оккупированном Мелитополе. Ею стала депутат Мелитопольского городского совета от Оппозиционного блока Галина Данильченко.

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